19-Jähriger landete in Wörgl mit Auto auf Leitplanke

Wörgl – Ein spektakulärer Verkehrsunfall nahm in der Nacht auf Freitag in Wörgl ein glimpfliches Ende. Gegen 1.15 Uhr war ein 19-jähriger Lenker von Söll kommend in Richtung Wörgl unterwegs, als er auf der Umfahrungsstraße aus unbekannter Ursache auf die Gegenfahrbahn geriet. Das Auto schlitterte der Betonleitschiene entlang und blieb schließlich dort hängen. Der junge Lenker blieb unverletzt, er war nicht alkoholisiert. (TT.com)