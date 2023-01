30 statt 40? Tempo-Fleckerlteppich in Kufstein soll Einheitslösung weichen

Kufstein – Rein in die Begegnungszone, also Tempo 20, dann kommt Tempo 30 oder ein Vierziger – und den Fünfziger auf Landes- und Bundesstraßen gibt es auch noch. Nicht zu vergessen Spielstraßen, da heißt es ohnedies nur Schritttempo fahren. Auf Kufsteins Straßen gilt es also, genau aufzupassen, ob die Geschwindigkeit auf dem Tacho den Bestimmungen entspricht. Aber immer wenn es um Tempolimits geht, klafft eine große Kluft zwischen den Meinungen der KommunalpolitikerInnen.

Jetzt soll es Bewegung in Richtung einer größeren Lösung geben, wie der 1. Vizebürgermeister Stefan Graf (Grüne), der auch Obmann des Verkehrsausschusses ist, verrät. Der Umstand des Fleckerlteppichs „ist auch im Zuge einer Diskussion über die Verordnung einer 30-km/h-Beschränkung in der gesamten Einfangstraße/Endach aufgefallen“, sagt Graf. Der Vorschlag des Tempolimits im Straßenzug sei von einem Bürger eingebracht worden. Generell gibt es in Kufstein mit Ausnahme der Landes- und Bundesstraßen Tempo 40. „Nach langer Diskussion wurde dann im Ausschuss beschlossen, den Antrag an den Stadtrat zu stellen, die Geschwindigkeitsbeschränkungen im gesamten Stadtgebiet auf 30 km/h zu reduzieren und somit zu vereinheitlichen“, berichtet Graf weiter. Begegnungszonen und Landesstraßen würden bei 20 km/h bzw. 50 km/h bleiben. „Uns ist durchaus bewusst, dass es in Kufstein, wo das Autofahren immer noch sehr verankert ist, dagegen großen Widerstand geben wird. Wir unterstützen jedoch diese Initiative, da die vielen Vorteile überwiegen und die Lebensqualität in der Stadt enorm steigen würde“, gibt Graf für die gesamte Fraktion ein Statement ab.