FPÖ führt Rede-Ranking der Tiroler in Wien an

Für den freiheitlichen Nationalrat Peter Wurm aus Mils gehört es zur Neujahrs-Tradition. Jedes Jahr listet er auf, wie viele Reden Tirols Nationalräte in Wien im abgelaufenen Jahr gehalten und wie viele Anträge sie eingebracht haben. Wurm tut das nicht uneigennützig: Zum neunten Mal in Folge führt der Freiheitliche das Ranking an.