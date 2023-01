Kanadierin Grenier gewann sensationell Kranjska-Gora-RTL

Valerie Grenier war auch im zweiten Durchgang des Riesentorlaufs in Kranjska Gora nicht zu stoppen. Die Kanadierin gewann sensationell vor Bassino und Vlhova. Beste Österreicherin wurde Franziska Gritsch mit Platz 12.

Kranjska Gora – 49 Jahre nach Kathy Kreiner hat eine Kanadierin wieder einen Riesentorlauf im alpinen Ski-Weltcup gewonnen. Die 26-jährige Valerie Grenier feierte am Samstag in Kranjska Gora mit zweimal Laufbestzeit sensationell ihren ersten Weltcupsieg. Grenier setzte sich 0,37 Sekunden vor der Italienerin Marta Bassino und 0,40 vor der Slowakin Petra Vlhova durch. Die ÖSV-Läuferinnen verpassten einen Top-Ten-Platz, Franziska Gritsch wurde als beste Österreicherin Zwölfte (+2,06).

Grenier war im Weltcup davor noch nie auf das Stockerl gefahren, hatte aber auf dem Semmering mit Bestzeit im zweiten Durchgang des zweiten Rennes ihr Potenzial gezeigt. Auf dem Podkoren brachte sie in beiden Läufen die schnellste Zeit ins Ziel und ließ den kanadischen Skiverband erstmals seit dem Dreikönigstag 1974 in Pfronten wieder einen Sieg in einem Frauen-Riesentorlauf bejubeln.