Tirolerin Vanessa Herzog gewann EM-Bronze im Sprint-Mehrkampf

Hamar – Vanessa Herzog hat am Samstag die erhoffte Medaille bei der Sprint-Mehrkampf-EM in Hamar geholt. Die Eisschnellläuferin aus Tirol bestätigte den dritten Zwischenrang vom ersten EM-Tag und holte Bronze hinter den Niederländerinnen Jutta Leerdam und Femke Kok. An beiden Tagen wurden die Distanzen von 500 und 1000 m absolviert.