37-jähriger Mann seit Tagen in Innsbruck abgängig

Innsbruck – Seit mittlerweile fünf Tagen ist in Innsbruck ein 37-jähriger Mann abgängig. Wie die Polizei am Samstag berichtet, war der Ukrainer am vergangenen Montag (2. Jänner) mit seiner Familie in der Innsbrucker Altstadt unterwegs. Um 16.30 Uhr war der Mann plötzlich verschwunden. Da er nach Angaben der Angehörigen unter Schizophrenie leidet, ist der 37-Jährige alleine hilf- und orientierungslos. Die Polizei geht davon aus, dass sich der Mann noch im Raum Innsbruck aufhält. Um Hinweise an das Stadtpolizeikommando (Tel. 059133/753333) wird gebeten.