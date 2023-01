Drei Paragleiter in Nesselwängle aus Notlage befreit

Nesselwängle – Drei Deutsche wollten am Samstag vom Gimpelhaus in Nesselwängle aus mit ihren Gleitschirmen ins Tal fliegen. Wegen starker Windböen erschien ihnen der Start jedoch zu gefährlich und sie stiegen wieder ab. Dabei nahmen die Männer laut Polizei nicht den Normalweg auf der Südseite und gerieten in Bergnot. Die 35 und 45 Jahre alten Männer setzten einen Notruf ab und wurden vom alarmierten Notarzthubschrauber mit dem Tau geborgen und unverletzt ins Tal geflogen. (TT.com)