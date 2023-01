82. Erfolg! US-Star Shiffrin zog an Weltcup-Siegen mit Landsfrau Vonn gleich

Kranjska Gora - Mikaela Shiffrin hat in Kranjska Gora den 82. Weltcupsieg errungen und mit ihrer US-Landsfrau und Rekordhalterin Lindsey Vonn gleichgezogen. Shiffrin holte sich in Kranjska Gora mit zweimal Laufbestzeit den Erfolg im zweiten Riesentorlauf 0,77 Sek. vor der Italienerin Federica Brignone und 0,97 vor der Schweizern Lara Gut-Behrami. Österreichs Topläuferinnen fahren weiterhin völlig neben der Spur, Beste wurde Julia Scheib als 13.

Waren am Samstag noch sechs Österreicherinnen in den zweiten Durchgang gekommen, so schaffte dies am Sonntag nur ein Trio. Scheib (von 23 auf 13/+2,60), Stephanie Brunner (von 25 auf 14/+2,73) und Franziska Gritsch (von 22 auf 15/+2,86) gelangen noch gute Rangverbesserungen.