Hypo Volleyballer ließen gegen Ried nichts anbrennen

Innsbruck – Zwölfter Triumph beim zwölften AVL-Auftritt – die Serie der Hypo-Tirol-Volleyballer sollte der Konkurrenz am glänzenden Parkett Sorgen bereiten. Die Truppe von Headcoach Stefan Chrtiansky lässt in der höchsten österreichischen Liga weiter nichts anbrennen. Ried/Innkreis wurde gestern mit null Punkten und einem 0:3 wieder nach Hause geschickt.

Neue Farbe: Alles beim Alten, könnte man bei Innsbrucks Vorzeige-Volleyballclub sagen. Nicht ganz. Denn wer den Akteuren gestern in der USI-Halle auf die Finger schaute, dem fiel optisch sofort etwas auf. Leistungsträger Luan Weber stand mit blondierten Haaren am Feld. Das ließ Hypo-Macher Hannes Kronthaler mit einem Grinser sagen: „Da sieht man, dass er sich hier wohlfühlt.“

Cup-Finale lässt grüßen: Bereits nächste Woche wartet aber mit dem Gastspiel bei Aich/Dob ein härterer Brocken. Die Spielgemeinschaft, die gestern in Wien triumphierte, will sich für das knappe Aus gegen Hypo im Cup-Halbfinale rächen. Das Finale, gegen Meister Waldviertel, steigt am 7. Februar. Und bis dahin will man alle vier AVL-Spiele für sich entscheiden. Kronthaler; „Keine Frage, wir wollen das Double holen.“