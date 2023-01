Leistbares Wohnen ist in Tirol in der Preisspirale eingerastet

Allerdings ist Tirol beim Wohnen schon seit Jahren in einer Preisspirale gefangen: Die Grundkosten schießen in die Höhe, die gemeinnützigen Bauträger können da vor allem in der Inntalfurche nicht mehr mithalten. Anlegerwohnungen werden von Privaten gebaut und Betongold geschürft. Höhere Baukosten verschärfen indessen leistbares Wohnen – auch in der Peripherie. Eine jede neue Regierung in Tirol verspricht immer ein Bündel von Maßnahmen, doch am Ende steht sie wieder am Anfang. Die Grundstückspreise galoppieren in einem Land mit nur zwölf Prozent siedelbarer Fläche davon, illegale Freizeitwohnsitze treiben sie in den Gunstlagen in astronomische Höhen.