Neujahrskonzert des Salonorchesters St. Blasius: Kleines Glück, große Stimme

Eine Zugabe in Form eines Neujahrskonzerts mit dem Salonorchester der Akademie St. Blasius ging am Samstagabend im Stadtsaal Imst über die Bühne. Organisiert vom Konzertverein Imst, lautete das Motto „Irgendwo auf der Welt gibt’s ein kleines bisschen Glück …“ und brachte ausschließlich Stücke aus der Sammlung des Innsbrucker Kapellmeisters Willy Walter.

Walter musizierte mit seinem Salonorchester ab den 1930er-Jahren jahrzehntelang in Tirol und Vorarlberg. Die vom Landesmuseum Ferdinandeum erschlossene Sammlung Willy Walters zeugt von der blühenden Salonorchester-Kultur vergangener Tage, umfasst Schlager, Opernbearbeitungen, Jazz-Stücke und Sätze klassischer Sinfonien. So war es auch Franz Gratl, Kustos der Musiksammlung Tiroler Landesmuseum, der als „Reiseleiter“ auf der Fahrt in die Nostalgie fungierte und heitere wie tragische Hintergründe lieferte.