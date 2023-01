Seelsorgliches Kirchturmdenken mit Seelsorgeraum aufbrechen

Ranggen – Mit Seelsorgeräumen – also dem seelsorglichen Zusammenschluss mehrerer Pfarren – reagiert die Diözese auf den Priestermangel. Einen ersten Schritt zur Errichtung des Seelsorgeraumes Kematen-Oberperfuss-Ranggen machte sie am Dreikönigstag in Ranggen, wo der Kemater und Oberperfer Pfarrer, Dariusz Hrynyszyn, nun auch offiziell zum Pfarrer ernannt wurde. Er löst dort Erich Sauerwein ab, der nach 50 Jahren aus gesundheitlichen Gründen diese Aufgabe nicht mehr wahrnehmen kann.