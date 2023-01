Altlandeshauptmann Van Staa in Mieming für sein Lebenswerk geehrt

Mieming – Der Mieminger Bürgermeister Martin Kapeller bat in diesem Jahr erstmals bereits am Vormittag zum Festgottesdienst mit anschließendem Neujahrsempfang in den Gemeindesaal. Die Liste der Ehrengäste des Festaktes spiegelte einen Querschnitt von Entscheidungsträgern der letzten Jahrzehnte aus Politik, Kultur und Wirtschaft der Gemeinde und des Landes wider. Darunter Abt German Erd, Alt-LH Günther Platter und LH Anton Mattle, Tiwag-Aufsichtsratschef Eduard Wallnöfer, die Bürgermeister der Nachbargemeinden. Sie kamen, um dem ehemaligen Landtagspräsidenten und Altlandeshauptmann die Ehre zu erweisen, dem die Ehrenbürgerschaft seiner Heimatgemeinde verliehen wurde. „Weil Herwig van Staa eine besondere Persönlichkeit ist“, so BM Kapeller, „haben wir eine Urkunde mit persönlichen Bezügen vom renommierten Künstler Wernfried Poschuster gestalten lassen.“