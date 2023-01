Ein Fall für Motz: Zugfahrer bitte aufpassen

Der Reihe nach. Ein Mann aus Breitenbach am Inn fuhr am 2. September mit dem Zug von Matrei am Brenner nach Kundl: „Die Zugbegleiterin sagte, dass das Jahresticket schon zwei Tage abgelaufen sei. In meiner Aufregung bezahlte ich die Forderung von 105 Euro.“ Einige Tage später entdeckte der Mann, „dass mein Jahresticket noch bis 30. September 2022 gültig ist“. Er schrieb an das ÖBB-Kundenservice und bat, die Strafzahlung rückgängig zu machen. Nach Wochen bekam er die Nachricht: „Jede vor Ort gezahlte Fahrgeldnachforderung ist anonym, daher kann diese keiner Person explizit zugeordnet werden. Die Erstattung des Betrags ist daher nicht möglich.“