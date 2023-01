Massiver Verlust der Schweizer Notenbank: Keine Gewinnausschüttung

2021 war noch ein Jahresgewinn von 26 Milliarden Franken zu Buche gestanden, wodurch eine Dividendenzahlung in Höhe von sechs Milliarden Franken an die öffentliche Hand möglich gewesen war.

Bern/Zürich – Die Schweizerische Nationalbank (SNB) hat 2022 einen massiven Verlust von 132 Milliarden Franken (125,71 Mrd. Euro) eingefahren. Wie die Notenbank am Montag in Bern mitteilte, fällt damit die Gewinnausschüttung an Bund und Kantone aus. 2021 war noch ein Jahresgewinn von 26 Milliarden Franken zu Buche gestanden, wodurch eine Dividendenzahlung in Höhe von sechs Milliarden Franken an die öffentliche Hand möglich gewesen war.