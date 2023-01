Hrazdira ist sein Geld wert: Neuzugang eroberte in Kufstein die Fan-Herzen

Kufstein – Wenn seine Mitspieler ihrer täglichen Arbeit oder ihrem Studium nachgehen, steht David Hrazdira im Fitnessstudio und stemmt Gewichte. Der 28-jährige Tscheche besetzt im Aufgebot des HC Kufstein den Profi-Platz. Jeder Club in der drittklassigen „Ö-Eishockey-Liga“ darf einen Legionär stellen, der seine Einkünfte ausschließlich mit dem Eishockey-Schläger erwirtschaftet. „Und David ist sein Geld wert“, zeigte sich auch Kufstein-Obmann Roland Luchner stolz auf das goldene Händchen der Festungsstädter.

Am Freitag löste Kufstein durch den 4:3-Sieg bei den Wattener Pinguinen vorzeitig das Ticket für das Play-off, das im Vorjahr ohne die Unterländer über die Bühne gegangen war. Die richtigen Lehren wurden ganz offensichtlich gezogen.

In nur 16 Spielen erbeutete Hrazdira 39 Scorerpunkte (21 Tore, 18 Vorlagen). Zahlen, die beeindrucken. Der Wert des Angreifers lässt sich aber nicht nur an objektiven Maßstäben ablesen. „Er ist ein herausragender Spieler und steht für das schöne Eishockey“, schwärmte Luchner und erzählte von Nachwuchsspielern, die mit Hrazdiras Trikot an der Bande stehen. Und unter der Aufsicht des Tschechen – Hrazdira ist zusätzlich als Nachwuchstrainer eingespannt – jeden Tag daran arbeiten, ihrem Idol nachzueifern.