Opernball mit neuen Moderatoren: Knoll statt Haider, ZiB-Duo Bernhard und Leitner dabei

Wien – Nach zwei Jahren Corona-Pause findet am 16. Februar in der Wiener Staatsoper wieder der Opernball statt.

Zumindest in Sachen Moderation ändert sich heuer aber einiges. Wie der ORF bekannt gab, wird das Opernball-Urgestein Alfons Haider in diesem Jahr nicht mehr an der Seite von Mirjam Weichselbraun durch den Abend führen – für ihn übernimmt Ö3-Aushängeschild Andi Knoll. Die Hintergründe für Haiders Aus nach 25 Jahren sind noch unbekannt.