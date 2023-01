Schwere Grippewelle trifft Kinder: Zwei Todesfälle in Linz

Linz – Die Grippewelle trifft im Moment verstärkt Kinder, wie das Kepler Universtitätsklinikum in Linz in einer Aussendung berichtet. Aktuell werden dort sehr viele Kinder und Jugendliche stationär betreut, leider auch einige mit gefährlichen Folgeerkrankungen. Zudem seien zwei Todesfälle zu beklagen. „All diese Kinder waren zuvor völlig gesund, litten also nicht an irgendwelchen Vorerkrankungen“, schildern die beiden Expertinnen OÄ Dr.in Priv.-Doz.in Ariane Biebl von der Universitätsklinik für Kinder- und Jugendheilkunde und OÄ Dr.in Gudrun Huber von der Universitätsklinik für Anästhesiologie und Intensivmedizin die aktuelle Situation.