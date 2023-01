38-Jähriger löschte Küchenbrand in Götzens mit Gartenschlauch

Götzens – Eine irrtümlich eingeschaltete Herdplatte dürfte am Sonntagvormittag einen Küchenbrand in Götzens ausgelöst haben. Laut Polizei wurde ein 38-Jähriger gegen 11.30 Uhr auf den Brand in dem Haus aufmerksam und konnte ihn mit einem Gartenschlauch selbst löschen.