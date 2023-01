Überraschender Rücktritt: Wales-Star Gareth Bale beendet seine Karriere

Cardiff – Der walisische Fußballstar Gareth Bale beendet seine aktive Karriere mit sofortiger Wirkung. Das gab der 33-Jährige am Montag überraschend in sozialen Medien bekannt. Dazu veröffentliche er zwei längere Stellungnahmen. "Nach vorsichtiger und sorgfältiger Überlegung gebe ich hiermit meinen Rückzug vom Vereinsfußball und vom internationalen Fußball bekannt", schrieb Bale, der zuletzt für den Los Angeles FC in der nordamerikanischen MLS auflief.