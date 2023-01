Lernen von Experten: Junge Staner sicher im Schnee unterwegs

Gestartet wurde mit dem theoretischen Teil im Staner Gemeinde- und Vereinssaal.Bergretter Paul Gürtler und Alpinpolizist Gerhard Hauser rissen die Jugendlichen mit ihrer Begeisterung und Expertise mit. So war die Theorie für die jungen Wintersportler alles andere als trocken und fad. „Fasziniert hat sie vor allem, dass man schon mit einfachsten Mitteln etwa die Hangneigung messen kann“, sagt Armin Obrist, Obmann des WSV Stans. Der Verein organisierte den so genannten „Snowcheck“. Zudem lernten die Jugendlichen, wie nützlich Apps in Notlagen sein können, und testeten neue Funktionen am Handy. „Ein wesentlicher Punkt war, dass sie die Gefahrenlage richtig einzuschätzen lernen und dass auch bei schneeärmeren Verhältnissen Gefahren drohen“, erklärt Obrist.