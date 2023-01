Jung sein ist keine Frage des Alters: Schlusspunkt für Winter in Erl

Am Podium saßen mit Dirigent Lawrence Foster (ja, er saß) und Pianist Lukas Geniušas besagte Generationen – der eine mit dem Taktstock ist 81 Jahre alt, der andere an den Tasten 32 Jahre. Foster war aber der mit dem jugendlichen Drang und voller romantischem Überschwang, Geniušas hingegen wirkte etwas introvertiert und verhalten. Wodurch er trotz seiner funkelnden und atemberaubenden technischen Fähigkeiten in Sergei Rachmaninows Bravourstück „Rhapsodie über ein Thema von Paganini“ stellenweise etwas blass in der Interpretation blieb. Und dabei manches Mal sogar vom Orchester zugedeckt wurde – das eben von Fosters Schwung angesteckt wurde.