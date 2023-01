Stableshof in Nauders: 400 Jahre unter neuem Dach

Nauders – Es ist nicht nur sein Alter, das sich in beachtlicher Höhe bewegt. Der rund 400 Jahre alte Stableshof in Nauders liegt noch dazu auf stolzen 1830 Metern und zählt somit zu den extremsten Bergbauernhöfen Tirols. Und da er hierzulande als einer der letzten ursprünglich erhaltenen seiner Art gilt, kommt ihm drittens noch ein besonders hoher Stellenwert im Tiroler Kulturerbe zu. Genug Gründe also, um sich im vergangenen Jahr seitens Gemeinde Nauders, Tourismusverband Tiroler Oberland, Land Tirol und mehrerer Spender für den Erhalt des Gebäudes einzusetzen – um nun auf ein nigelnagelneues Dach am geschichtsträchtigen Stableshof blicken zu können.

Dass hohes Alter seine Spuren hinterlässt, ist gerade bei einem historisch wertvollen Bau wie diesem per se ja nichts Schlechtes. Wenn es sich dabei aber um ein in die Jahre gekommenes Schindeldach als Schutz vor Wind und Wetter handelt, kann dieser Umstand bald zum Verhängnis werden. So war für Hofbesitzer Josef Plangger – selbst aufgewachsen am Stableshof – bald klar, dass das desolate Holzschindeldach an keiner Sanierung vorbeikommen würde.