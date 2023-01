ÖAMTC-Pannenhilfe im Vorjahr mit fast 60.000 Einsätzen in Tirol

Im Monatsvergleich zeigt sich ein starker Sommer für die Pannenhilfe des Mobilitätsclubs: Die meisten Einsätze in Tirol fielen zwar in den Dezember (6462 Einsätze), dahinter liegen aber der August (5440) und der Juli (5313). Die wenigsten Einsätze wurden im April (4116) registriert. Wenn die Panne vor Ort nicht behoben werden kann, kommt der ÖAMTC-Abschleppdienst zum Einsatz – das war im Vorjahr in Tirol rund 28.529 Mal der Fall. Im Vergleich zum Jahr 2021 gab es bei den Abschleppungen ein Plus von 7,8 Prozent.