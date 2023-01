Haas verpasste Quali für die Australian Open

Melbourne – Nach Sinja Kraus am Vortag hat am Dienstag auch Barbara Haas in der ersten Qualifikationsrunde verloren. Die Oberösterreicherin unterlag der als Nummer 29 gesetzten Russin Erika Andrejewa mit 4:6,1:6. Von den insgesamt fünf Österreicherinnen und Österreichern sind nun nur noch Jurij Rodionov und Sebastian Ofner in der Ausscheidung dabei, beide spielen am Mittwoch ihr Quali-Zweitrundenmatch. Rodionov gegen den Bulgaren Adrian Andrejew, Ofner gegen den topgesetzten Chilenen Alejandro Tabilo.