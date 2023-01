Gesperrte Pisten sorgen für Ärger: VP fordert Sitzung zu Bergbahn Lienz

Lienz – Die Skigebiete der Lienzer Bergbahnen AG geben Anlass zu regen Diskussionen, und da vor allem die Pisten am Hochstein. Die Eigentümer der Lienzer Bergbahnen sind die Stadt Lienz und der TVB, vor Kurzem hatten sowohl Bürgermeisterin Elisabeth Blanik als auch TVB-Obmann Franz Theurl Kritik an den nicht geöffneten Abfahrten geäußert. Nun meldet sich die Stadt-ÖVP mit Vizebürgermeister Alexander Kröll und Christian Steininger zu Wort. Steininger ist auch stellvertretender Aufsichtsratsvorsitzender der Bergbahnen.

„Dass am Hochstein weder die Familienabfahrt noch die Auffahrt zur neu renovierten Sternalm geöffnet sind und auch am Zettersfeld zahlreiche Pisten nicht geöffnet sind, verwundert nicht nur die Bevölkerung, sondern auch uns“, erklären sie in einer Aussendung. Die beiden ÖVP-Männer fordern eine baldige Sitzung des Aufsichtsrates, um Strategien für die Zukunft der Lienzer Skigebiete zu besprechen. Schließlich werde es noch öfter schneearme Winter so wie heuer geben. (TT)