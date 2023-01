ESC Kleinboden jubelte über den Aufstieg

Kufstein – Nach dem Landesmeister-Titel im Mannschaftsspiel kehren die Eisstockschützen des ESC Kleinboden in die Bundesliga 2 zurück. Auch der Zweitplatzierte SV Langkampfen stieg gemeinsam mit den Zillertalern auf. Rang drei sicherte sich am vergangenen Wochenende in der Kufstein Arena der ESV Brandenberg.