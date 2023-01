„Ist das Satire?“ Wahlplakat der SPÖ Niederösterreich sorgt für Spott

St. Pölten – Franz Schnabl, Spitzenkandidat der SPÖ bei der Landtagswahl in Niederösterreich am 29. Jänner, hat wohl noch nie so viel Reichweite mit einem Posting auf seinen Social-Media-Kanälen erzielt. Doch ob er darüber erfreut ist, dürfte zumindest zweifelhaft sein.