Nach zwölf Jahren Ehe: Roland Trettl und Frau Dani gaben ihre Trennung bekannt

Auf Vox verkuppelt Roland Trettl Woche für Woche einsame Herzen, im echten Leben ist der Südtiroler jetzt selbst wieder Single. In einem gemeinsamen Video-Statement haben der Spitzenkoch und seine Frau Dani überraschend das Ende ihrer Ehe verkündet. Das Paar war zwölf Jahre lang verheiratet.

Innsbruck – Noch im Herbst hatten Spitzenkoch und Moderator Roland Trettl und seine Frau Dani ein gemeinsames Kochbuch herausgebracht, auf Fotos und Videos innig und strahlend für die Kamera posiert. Bei Instagram teilten sie die Aufnahmen unter dem Hashtag „Team Trettl" mit ihren Fans. Umso überraschender kommt nun das neueste Posting der beiden – mit dem sie ihre Trennung bekannt geben.

Wir werden immer wissen, dass wir mit einem wundervollen Menschen zusammen waren. Aber es reicht leider nicht mehr für eine gemeinsame Liebe. Roland Trettl über die Trennung

In dem Clip stehen der Gastgeber der Vox-Show „First Dates – Ein Tisch für zwei" und seine Frau nebeneinander. „Es liegt uns was am Herzen", beginnt Dani das Statement deutlich angespannt. „Wir haben lange überlegt, wie wir es kommunizieren sollen", übernimmt dann Roland und erklärt, dass sie es selbst sein wollten, die das Ehe-Aus publik machen. „Ihr sollt es sein, die erfahren, dass diese wundervolle Frau und ich uns getrennt haben", richtet sich der 51-Jährige direkt an die Follower.

📽️ Video | Das Statement in voller Länge

Zwölf Jahre lang waren die beiden verheiratet, haben einen zehnjährigen Sohn. Um Diego wollen sich Roland und Dani weiterhin gemeinsam kümmern und freundschaftlich verbunden bleiben. „Unsere Liebe wird groß genug sein, sodass unser Sohn immer eine gute Zeit haben wird. Wir werden immer respektvoll miteinander umgehen können. Wir werden immer wissen, dass wir mit einem wundervollen Menschen zusammen waren. Aber es reicht leider nicht mehr für eine gemeinsame Liebe", so der Koch.

Vom Sternekoch zum TV-Kuppler

Roland Trettl startete seine Karriere in den Münchener Restaurants des Starkochs Eckart Witzigmann, „Tantris" und „Aubergine". 1997 wurde er Küchenchef in dessen Lokal „Ca's Puers" auf Mallorca, das 2000 vom Guide Michelin mit einem Stern ausgezeichnet wurde. Ab 2003 arbeitete Trettl für zehn Jahre als Executive Chef im Restaurant „Ikarus" im Hangar-7 am Salzburger Flughafen und stellte im Monatsrhythmus Köche aus aller Welt vor. Unter seiner Leitung wurde das Lokal ebenfalls mit einem Michelin-Stern ausgezeichnet.