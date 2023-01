Tiroler Christkindlmärkte zeigten sich nach Corona-Jahren zufrieden – es gab aber auch Herausforderungen

Heuer konnten die Christkindlmärkte in Innsbruck, Hall in Tirol, Kufstein, Rattenberg, Seefeld, St. Johann in Tirol und am Achensee wieder in gewohntem Umfang aufsperren – der Besucherandrang war enorm. Der Bergweihnacht-Geschäftsführer sprach von einem „internationalem Gäste-Mix". Zu kämpfen hatte man teils mit Lieferanten- und Personalsuche.