63-Jähriger missachtete „Stop"-Tafel: Autos stießen in Kramsach zusammen

Kramsach – Bei einem Unfall ist am Mittwochvormittag ein junger Mann in Kramsach schwer verletzt worden. Wie die Polizei berichtet, war der 21-Jährige als Beifahrer gemeinsam mit einem 25-jährigen Kollegen auf der Unterinntalstraße unterwegs. Die beiden fuhren mit einem Firmen-Pkw in Richtung Osten. Gleichzeitig lenkte ein 63-Jähriger seinen Pkw auf einer Gemeindestraße im Ortsteil „Moosen" in Richtung Kreuzung mit der L211.