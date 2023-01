Wertvolle Winterjacken in St. Anton und Ischgl gestohlen: Verdächtige ausgeforscht

Zwei mutmaßliche Diebe sind in St. Anton am Arlberg und in Ischgl in Sportgeschäften aktiv gewesen. Die Ermittlungen nach den Tätern waren erfolgreich.

St. Anton am Arlberg, Ischgl – Zwei mutmaßliche Diebe sind in St. Anton am Arlberg und in Ischgl aktiv gewesen. Der Eigentümer eines Sportgeschäftes erstattete am Mittwoch Anzeige, dass zwei hochwertige Winterjacken aus seinem Laden gestohlen worden seien. Das Fehlen der Jacken hatte er am Nachmittag bemerkt.

Dann sah der Eigentümer jedoch die Videoüberwachung durch und erkannte, dass zwei Männer die Jacken gegen 12 Uhr aus dem Geschäft mitgehen ließen. Der Wert der Kleidungsstücke liegt im niedrigen vierstelligen Eurobereich.