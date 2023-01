„Last Paradise“ der Exilrussin Ekaterina Sevrouk im Innsbrucker Fotoforum

Innsbruck – Die seit mehr als zehn Jahren zuerst in Wien, heute in Berlin lebende Russin Ekaterina Sevrouk ist zwar kein Flüchtling im engeren Sinn, als nicht in ihrer Heimat Lebende weiß die Fotografin allerdings sehr gut, wie es sich anfühlt, fremd zu sein. Ein Gefühl, das sie zu einem Zyklus von Bildern inspiriert hat, die auf einen ersten Blick sehr romantisch daherkommen. Stehen da doch Männer einsam im Wald herum, am Ufer idyllischer Seen oder unter spektakulären Wasserfällen.