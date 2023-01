Tirol als Nabel der Skiwelt

Den Auftakt zum Tiroler Ski-Reigen bilden die geschichtsträchtigen Arlberg-Kandahar-Rennen. Am 14. und 15. Jänner 2023 gastieren die besten Skirennläuferinnen der Welt beim Speed-Wochenende in St. Anton am Arlberg. Die Abfahrt und der Super-G auf der selektiven und herausfordernden Karl-Schranz-Weltcup-Piste zählen zweifellos zu den spektakulärsten Rennen des Jahres.

Nur wenige Tage nach dem Damen-Weltcup finden in der bekannten Wintersport-region unter dem Motto „(Y)our next step“ die FIS Alpine Junioren Ski-Weltmeisterschaften 2023 statt. Insgesamt 11 Medaillenentscheidungen stehen von 16. bis zum 25. Jänner im WM-Ort von 2001 auf dem Programm. Ein Blick auf die Ergebnislisten vergangener Jahre genügt, um zu wissen, dass man in St. Anton am Arlberg live (und kostenlos) bei der Geburtsstunde der nächsten Generation außergewöhnlicher Skirennläufer:innen dabei sein kann.