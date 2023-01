Rückblick auf schwierige Zeiten: Sportler stehen endlich wieder im Mittelpunkt

Innsbruck – Das neue Jahr ist jung und hat doch schon gehörig Fahrt aufgenommen. Die Ski-Weltmeisterschaften in Courchevel/Méribel (Alpin) und Planica (Nordisch) etwa stehen vor der Tür – und doch soll die anstehende Tiroler Sportlerwahl noch einmal die Helden einer schwierigen Zeit würdigen. Sie, die in der fordernden Corona-Zeit bisweilen ohne Zuschauer und Perspektive die Spannung hochzuhalten hatten. Die vor ihrem Wettkampf nervenaufreibende Testmarathons zu absolvieren hatten oder sich von der Familie absentierten, um die Gefahr eines Infekts zu verringern.

Auch das Sportjahr 2022 bot – wenn auch vom Kahlschlag der Lockdown-Jahre 2020 und 2021 weit entfernt – kaum Anlass für Euphorie. Erinnerungen an die 82. Hahnenkammrennen werden wach, als die Veranstalter einen Neustart mit 1000 Besuchern pro Rennen wagten. Und selbst diese Zahl galt es zu argumentieren, nachdem ein Cluster den Flachauer Nachtslalom in Frage gestellt hatte. Der Sport kam 2022 mit einem blauen Auge davon, er scheint sich von den Auswirkungen eines weltweit grassierenden Virus weitgehend erholt zu haben. Und das rückt endlich wieder jene Tiroler Sportler in den Mittelpunkt, die sich im Vorjahr einen Lebenstraum erfüllten. Leute wie der Innsbrucker Skispringer Manuel Fettner (37), dem mancher altersbedingt einen Rücktritt nahegelegt hätte und der mit Gold und Silber von den Olympischen Winterspielen in Peking zurückgekehrt ist. Oder der Natterer Rodler Wolfgang Kindl (34), der sich mit Silber seinen Lebenstraum erfüllte und die letzte Lücke schließen konnte.