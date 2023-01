Türkis-Grüne Imagewerbung in Mauerbach: Regierung will „Turbo zünden“

Die türkis-grünen Regierungsmitglieder haben bei ihrer Klausur Harmonie und Arbeitseifer demonstriert. Mit einer „Erneuerbare Energie“-Offensive. Auch in Sachen Anti-Korruption soll etwas weitergehen.

Wien – Gleiche Tage, gleicher Ort. Vor vier Jahren äußerten sich der damalige ÖVP-Kanzler Sebastian Kurz und FPÖ-Vizekanzler Heinz-Christian Strache vor Pressevertretern zu den Resultaten ihrer Neujahrsklausur im Hotel Schlosspark Mauerbach. Nun, am 11. Jänner 2023, stehen ÖVP-Kanzler Karl Nehammer und Grünen-Vizekanzler Werner Kogler zu diesem Behufe in einem großen Saal dieses Etablissements.

Wie einst Türkise und Blaue haben die seit drei Jahren verbundenen türkisen und grünen Regierungsmitglieder eineinhalb Tage lang getagt.

Der Unterschied zum Jahr 2019: Einst waren Journalistinnen und Journalisten am Nachmittag des 10. Jänner von Regierungssprecher Peter Launsky-Tieffenthal zu einem Empfang geladen, am Abend waren Gespräche mit den Politikern abseits des Protokolls möglich. Diesmal ist Tag 1 „nicht medienöffentlich“. Erst ab dem Morgen danach sind Berichterstatterinnen und Berichterstatter zugelassen, nach der Pressekonferenz von Nehammer, Kogler, Grünen-Klimaministerin Leonore Gewessler und ÖVP-Arbeitsminister Martin Kocher auch zu einem Mittagessen.

Vor diesem gibt es eine Familienaufstellung der bekannten politischen Art – ein „Gruppenfoto“ von Kanzler, Vizekanzler, Ministern und Staatssekretären wird gemacht.

Abschotten wollten sich die laut allen Umfragen schlecht beleumundeten Koalitionäre – sie kommen gemeinsam auf nur noch 31 Prozent Unterstützung – so weit wie möglich; Unterhaltungen von Pressesprechern mit Medienleuten beäugen Politiker argwöhnisch, solche von Politikern mit Medienleuten deren Pressesprecher. Und das Sicherheitsaufgebot in der Lokalität eine halbe Stunde außerhalb von Wien ist groß. Beim Einlass heißt es nach dem Röntgen der Tasche: „Bitte trinken Sie einen Schluck aus der mitgebrachten Wasserflasche – damit wir wissen, dass es Wasser ist.“

Die Bundesregierung macht nicht nur Versprechen, sie hält sie auch. Es war eine intensive Arbeitsklausur. Karl Nehammer (Bundeskanzler)

Gewählt worden ist die Tagungsstätte in dieser Marktgemeinde auch deshalb, weil in Niederösterreich am 29. Jänner gewählt wird. Die roten Präsidiumsmitglieder sind wegen der Wahl in Kärnten am 5. März Anfang des Monats in Klagenfurt zusammengekommen.

Von einer „intensiven Arbeitsklausur“ der Regierung spricht Nehammer nun; bis in die Morgenstunden sei verhandelt worden.

„Off the records“ heißt es, das sei zuvorderst an der Reform des Korruptionsstrafrechts gelegen, über das seit Monaten debattiert wird. Bei der waren die Grünen ja offensiv, die Türkisen – mit vielen Korruptionsvorwürfen konfrontiert – defensiv.

Handelseins sind die politischen Partner geworden, was Neuerungen in puncto „Mandatskauf“ und „Amtsträgerbegriff“ anlangt. Was dahingehend vorgesehen ist, wird in Mauerbach nicht kundgetan. Das werden Grünen-Justizministerin Alma Zadić und ÖVP-Verfassungsministerin Karoline Edtstadler am Donnerstag öffentlich sagen. Nehammer meint lediglich: „Die Lücken werden geschlossen.“ Und: „Wir finden Lösungen trotz unterschiedlicher ideologischer Zugänge.“

Verständigt haben sich ÖVP und Grüne auch auf Änderungen bei der Umweltverträglichkeitsprüfung (siehe unten). „Das ist nicht nur ein Beistrich“, befindet Kogler. „Es wird an mehreren Rädern gedreht.“ Eine „Energiewende“ gebe es. „Wir zünden den Erneuerbaren-Turbo“, konstatiert Gewessler.

Kocher kündigt an, dass Schluss sein werde mit der geblockten Altersteilzeit. Der Protest kommt kurz nach dieser vermeldeten Ansage. Der Gewerkschaftsbund ist empört; er wertet das Ansinnen des Ressortchefs als „Anschlag der Regierung auf ältere ArbeitnehmerInnen“.

Es gibt weiterhin viel zu tun. Wir werden unsere Verantwortung weiterhin wahrnehmen. Werner Kogler (Vizekanzler)

Eines Sinnes in jeder Hinsicht präsentieren sich Türkise und Grüne. Nehammer erwähnt etwa Aussagen Koglers in Interviews, die er gut finde. Kogler ortet die Freiheitlichen als Korruptionssünder, die ÖVP erwähnt er trotz der Vorwürfe unlauteren Verhaltens nicht.

Klimaschutzgesetz kein Thema bei Klausur

Nehammer beteuert, dass es den Regierenden nicht um Inszenierung gehe. Er sei froh, dass das der Koalitionspartner auch so sehe. Einmal mehr sagt er, dass Türkis-Grün nicht nur verspreche, sondern auch liefere. Vieles listet er auf, so auch, dass die „kalte Progression“ Geschichte sei. Stück für Stück werde das, was im Regierungsabkommen festgeschrieben ist, realisiert. Und in Sachen Arbeitsmarkt gelte nach wie vor: „Leistung muss sich lohnen.“

Kein Thema bei der Klausur ist das Klimaschutzgesetz, auf das Umweltschutzorganisationen drängen. Auf das machen Greenpeace-Aktivisten vor dem Hotel aufmerksam. Mit einer großen Sanduhr haben sie sich postiert. „Sie symbolisiert die letzte, wertvolle Zeit, die im Kampf gegen die Klimakrise davonläuft“, merken sie an. „2023 muss die Regierung das Ruder herumreißen. Kleine Schritte wie einige Erleichterungen für Erneuerbare Energie sind zu wenig.“

Lösung zu Fachkräftemangel gesucht Gegen den Fachkräftemangel hat die türkis-grüne Regierung in Mauerbach so gut wie nichts vorgestellt – lediglich, dass eine Arbeitsgruppe mit Arbeits-, Sozial- und Finanzminister unter Einbindung der Parlamentsklubs eingerichtet wird. Ziel sei es zu ermöglichen, dass Menschen, die mehr arbeiten, weniger Abgabenlast haben und außerdem ältere Menschen, die länger arbeiten wollen, nicht bestraft werden, sagte Bundeskanzler Karl Nehammer (ÖVP). Die in der Arbeitsgruppe abzuhandelnden Themen sind unter anderem eine Attraktivierung der Erwerbstätigkeit parallel zum Bezug einer Eigenpension ab dem Regelpensionsalter, eine Erhöhung der Anreize für einen Verbleib im Erwerbsleben über das gesetzliche Pensionsantrittsalter hinaus, eine Erhöhung der Anzahl und des Freibetrags für die Steuerbefreiung von Überstundenzuschlägen sowie die Evaluierung weiterer bestehender Steuerbefreiungen von Lohn- und Gehaltszulagen. Bis zum Ende des Quartals sollen Vorschläge vorliegen, versprach Wirtschaftsminister Martin Kocher (ÖVP). Bei der Altersteilzeit wird die geblockte Variante abgeschafft, die laut Kocher „nicht mehr zeitgemäß“ sei, allerdings mit einem längeren Übergangszeitraum. Ab kommendem Jahr steigt die Möglichkeit zum Antritt der Variante pro Jahr um sechs Monate. Derzeit kann man die geblockte Variante, mit der man zunächst voll, dann gar nicht mehr arbeitet, ab 60 in Anspruch nehmen. Als Frohbotschaft verkünden konnte Kocher, dass der Bildungsbonus für Personen, die sich in der Arbeitslosigkeit umschulen, verlängert wird.