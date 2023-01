Bremsen versagten: Zwei Verletzte bei Verkehrsunfall in Buch

Buch – Am frühen Donnerstagnachmittag kam es in Buch zu einem Verkehrsunfall. Eine 21-jährige Autolenkerin wollte gegen 13.25 Uhr eigenen Angaben nach auf der Gemeindestraße Rotholz in östliche Richtung auf die Tiroler Straße abbiegen, als es Probleme mit der Bremse des Autos gab.