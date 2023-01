Mittelschule Zirl: Auszeichnung für gesundes Schulbuffet

Zirl – Wer an Schulbuffets denkt, hat vielleicht immer noch ein Bild von übermäßig viel Kuchen, dick belegten Wurstbroten, Süßigkeiten und Limonade im Kopf. Dabei muss dieses Bild an vielen Tiroler Schulen längst revidiert werden – beispielsweise an der Mittelschule Zirl: Dort hat der „Schulbuffet-Check“ des vorsorgemedizinischen Instituts SIPCAN – umgesetzt gemeinsam mit den Projektpartnern des Gütesiegels „Gesunde Schule Tirol“ – nun erneut ergeben, dass die Gestaltung des Warenkorbs den Empfehlungen des Gesundheitsministeriums („Leitlinie Schulbuffet“) entspricht.