Top-Event der Volksbank Tirol beim Bergisel-Springen

Innerhalb von nur fünf Tagen haben sich 900 Kundinnen und Kunden angemeldet und das reservierte Ticketkontingent ausgeschöpft. „Das ist absoluter Rekord“, so Volksbank Tirol Vorstand Dir. Mag. Martin Holzer, „und zeigt, wie sehr sich unsere Kundinnen und Kunden nach drei Jahren pandemiebedingter Abstinenz wieder über ein so großartiges Event freuen“.

Am späten Vormittag trafen die Gäste bei bester Laune am Eventgelände beim Restaurant 1809 ein um sich gemeinsam auf den Wettkampf der Skispringer einzustimmen. Für das leibliche Wohl war gesorgt, ebenso für die Unterhaltung der Besucher: Eine Fotobox bot die Möglichkeit für das perfekte Erinnerungsfoto – mit oder ohne verrückte Accessoires. Und für die Mutigen unter den Gästen stand ein Skiflug-Simulator mit VR-Brille zur Verfügung, mit dem man selbst den Sprung vom Schanzentisch wagen konnte.

Auch Union Investment Austria Geschäftsführer Marc Harms und sein Team genossen die Gespräche mit den Gästen am Bergisel. „Wir freuen uns schon darauf, beim kommenden Event der Volksbank Tirol wieder mit dabei zu sein“, so Harms. Am 1. Feber 2023 lädt die Volksbank Tirol zum Digital-Event „Kapitalmarktausblick 2023“. Tom Ganschow, Vertriebsdirektor Vermögensmanagement Österreich der Union Investment gibt Einblicke in die aktuellen Entwicklungen der Kapitalmärkte und zeigt auf, welche Chancen sich für die Anleger daraus ergeben.