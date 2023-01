„Der große Schlagerabschied“: Letzter Auftritt von Jürgen Drews

Innsbruck – Live auf der Bühne will Jürgen Drews nicht mehr stehen – doch das Fernsehpublikum kann den „König von Mallorca“ noch einmal in Aktion erleben. „Der große Schlagerabschied“ mit Moderator Florian Silbereisen wird am Samstag ausgestrahlt (20.15 Uhr in ORF 2). Der 77-Jährige singt noch einmal seine großen Hits. Mit ihm feiern unter anderem Maite Kelly, Roland Kaiser, Ben Zucker, Ross Antony, Mickie Krause, Melissa Naschenweng, Thomas Anders, David Hasselhoff, Andy Borg, Beatrice Egli und Andreas Gabalier.