2:1 Sieg in Klagenfurt: Der HCI traf beim KAC früh und jubelte spät

Klagenfurt – Fällt der Freitag auf den 13. Tag eines Monats, läuten bei abergläubischen Menschen die Alarmglocken. Nicht aber im Haifischbecken. Dort schien man gegen diesen Mythos völlig immun zu sein – und erlebte einen Abend, der sich nicht von den meisten anderen Spieltagen in dieser Saison unterschied. Was sich vor allem im Ergebnis ausdrückte: Der Tabellenführer der ICE Hockey League servierte den KAC zum dritten Mal in dieser Spielzeit ab und feierte beim 2:1-Auswärtserfolg den siebten Sieg im achten Spiel. Welches Gefühl soll da schon dieser ominöse Freitag, der 13., auslösen? Ein bevorstehendes Duell mit den Haien erscheint aus Sicht der Eishockey-Teams zwischen Südtirol und Ungarn aktuell gar noch eine Spur gruseliger.

Wer den krankheitsbedingt um einen Einsatz bangenden Martin Ulmer abschrieb, wurde früh eines Besseren belehrt: Der Vorarlberger leistete die Vorlage zur Blitz-Führung durch Daniel Leavens nach 45 Sekunden. Ein Traum-Start in einer Traum-Saison. Den Haien wurde dann allerdings eine 3:5-Unterzahl-Situation zum Verhängnis – Fabian Hochegger (9.) sorgte beim Comeback von Daniel Jakubitzka für den KAC-Ausgleich. Gebrochen waren die Haie nicht – Tyler Coulter ließ die Truppe von Headcoach Mitch O‘Keefe nach einem Gestocher (19.) mit einer 2:1-Führung in die Kabine marschieren. Tore fielen im Mitteldrittel keine, was auch am starken HCI-Rückhalt Tom McCollum lag.