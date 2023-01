46-Jähriger bei Verkehrsunfall beim Abbiegen in Strassen verletzt

Strassen – Bei einem Verkehrsunfall in Strassen wurde am Freitag ein 46-jähriger Mann unbestimmten Grades verletzt.

Der Einheimische war gegen 16.40 Uhr von Anras kommend in Richtung Tassenbach unterwegs. Gleichzeitig fuhr ein 57-jähriger Italiener von Heinfels in Richtung Lienz. Als der 46-jährige in Strassen links auf die Gailtalstraße abbog, konnte der Italiener nicht mehr rechtzeitig abbremsen und es kam zur Kollision.