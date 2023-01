Nur ein Drittel der über 60-Jährigen ist erwerbstätig

Die Bundesregierung will durch die Abschaffung der geblockten Altersteilzeit die Menschen länger am Arbeitsplatz halten. Das ist umstritten.

Wien, Innsbruck – Die Erwerbsquote der 60- bis 64-Jährigen liegt in Österreich bei 35 Prozent. Das ist weniger als in Deutschland, aber mehr als früher hierzulande. 2008 lag die Erwerbsquote bei sehr bescheidenen 14 Prozent.

Entgeltliche Einschaltung

Entgeltliche Einschaltung

Für die heute Erwerbstätigen ist 2024 ein entscheidendes Jahr. Das ist die Marke, ab der das Pensionsantrittsalter für Frauen stufenweise von derzeit 60 auf 65 erhöht wird. 2024 soll in Halbjahresschritten auch die geblockte Altersteilzeit abgeschafft werden. Dieses Vorhaben verkündete die schwarz-grüne Bundesregierung nach ihrer Klausur diese Woche.

Arbeitsminister Martin Kocher von der ÖVP meint, dass die geblockte Altersteilzeit aufgrund der Arbeitsmarktlage und der demografischen Entwicklung „nicht mehr zeitgemäß“ sei. Er erhofft sich dadurch, ältere Menschen länger im Arbeitsprozess zu halten.

Es ist schwer zu sagen, ob es der Regierung gelingt, dadurch mehr ältere Menschen in Beschäftigung zu halten. Dénes Kucsera (Ökonom Agenda Austria)

Ob dieses Ziel erreicht werden kann, kann Dénes Kucsera, Ökonom bei der wirtschaftsliberalen Agenda Austria, „schwer sagen“. Das geblockte Modell der Altersteilzeit ist für ihn eine Möglichkeit, in Frühpension zu gehen. „Daher ist es richtig, es abzuschaffen.“ Rund 8500 Dienstnehmer haben sich für dieses Modell entschieden. Sie arbeiten zuerst voll, dann gar nicht mehr und das alles bei reduzierten Bezügen.

Entgeltliche Einschaltung

„Das Aus trifft zwar wenige, aber es ist die richtige Richtung“, sagt Kucsera. Großer Wurf sei das aber keiner. Außerdem könne man sich immer noch für die kontinuierliche Altersteilzeit entscheiden. „Dieses Modell sollte bleiben, das gibt es in anderen Ländern auch.“ Der Agenda Austria geht einiges viel zu langsam. Dass die Frauenpensionen erhöht werden, gehe auf einen Beschluss der Regierung von vor 30 Jahren zurück. „Das ist ein Wahnsinn, dass das so lange gedauert hat.“ So unbeliebt die Botschaft ist, der Ökonom verweist darauf, dass auch 65 Jahre nicht genug sind. Bei der Lebenserwartung müsse das gesetzliche Pensionsantrittsalter weiter erhöht werden.

Lücke bei Pensionsantrittsalter

Tatsächlich klafft in Österreich weiterhin eine Lücke zwischen dem tatsächlichen Pensionsantrittsalter und dem gesetzlichen. Die Lücke ist zwar kleiner geworden, liegt aber bei ArbeitnehmerInnen und Selbstständigen bei 60 bis 61 Jahren, bei BeamtInnen im Schnitt bei 61,5 Jahren. Dazu kommt, dass eben zwei Drittel nicht vom Erwerbsleben in den Ruhestand wechseln, sondern von der Arbeitslosen oder der Invaliditätspension.

Hier würde die gewerkschaftsnahe Denkfabrik Momentum Institut ansetzen. „Viele ältere Arbeitnehmer werden in die Arbeitslosigkeit gedrängt“, sagt Arbeitsmarkt-Ökonomin Marie Hasdenteufel. Gelänge es, durch altersgerechte Arbeitsplätze die Erwerbsquote der 60- bis 64-Jährigen von 35 Prozent auf 50 Prozent zu heben, dann beträfe das 85.000 Menschen, rechnet die Ökonomin vor. Das wäre also das Zehnfache dessen, was die Bundesregierung an Potenzial vor sich hat, indem sie die geblockte Altersteilzeit abschafft.

Jetzt 3 x 1 Gasser Tourenrodel gewinnen TT-ePaper 4 Wochen gratis ausprobieren, ohne automatische Verlängerung Jetzt teilnehmen Ich bin bereits Abonnent

„Das ist nur ein Tropfen auf den heißen Stein“, kritisiert Marie Hasdenteufel. „Der Effekt für das Pensionssystem ist verschwindend gering.“

Defizit im staatlichen Pensionssystem

Das österreichische Pensionssystem finanziert sich schon lange nicht mehr rein aus der Beitragsleistung. Ein immer größer werdender Brocken aus dem Budget muss zur Absicherung der Pensionen verwendet werden. Bis 2026 wird das Defizit im staatlichen Pensionssystem auf fast 33 Milliarden Euro ansteigen, wie die Agenda Austria vorrechnet. Das ist fast eine Verdoppelung innerhalb von 15 Jahren. „Wir versenken Jahr für Jahr fast die gesamten Lohnsteuereinnahmen im Pensionsloch“, sagt Kucsera. „Statt endlich das Pensionssystem an die Lebenserwartung zu koppeln, wird das finanzielle Problem noch mit außertourlichen Pensionserhöhungen vergrößert.“

Arbeitnehmerfreundlicher argumentiert Hasdenteufel: Ein Pensionsantrittsalter von 65 Jahren hält das Momentum Institut für ausreichend. „Viele Arbeitnehmer sind körperlich gar nicht in der Lage, noch länger zu arbeiten.“ Dies sei in vielen Fällen bereits jetzt schwierig. „15 Prozent der Menschen, die in Pension gehen, sind davor arbeitslos.“ Die Möglichkeit, die Arbeitszeit zu reduzieren, halten die Ökonomen beim Momentum Institut für wichtig. Sie fordern, beide Modelle der Altersteilzeit, also das kontinuierliche und das geblockte, beizubehalten. „Das ist für einige, denn viele sind es ja insgesamt nicht, ein guter Kompromiss.“

Wenn man die geblockte Altersteilzeit abschafft, ist der Effekt verschwindend gering, weil es wenige trifft. Marie Hasdenteufel (Ökonomin Momentum Institut)

Altersteilzeit ist das eine, die Korridorpension eine andere Möglichkeit, früher in Pension zu gehen. Sie kann frühestens mit 62 Jahren und nach 40 Arbeitsjahren in Anspruch genommen werden und kostet. Für jedes Jahr, das man früher in Pension geht, sind Abschläge zu bezahlen. Pensionsexperte Bernd Marin hält diese Form der Frühpensionierung für „versicherungsmathematisch halbwegs korrekt“, wie er vor Kurzem in einem TT-Interview erklärte. „Früher hat das Weiterarbeiten im Monat zirka 15 Euro mehr Pension bedeutet, heute macht das bis zum Zwölffachen aus.“ Länger zu arbeiten lohne sich jetzt in Österreich wirklich.

Während also Arbeitsminister Martin Kocher glaubt, dass das Aus für die geblockte Altersteilzeit die Dienstnehmer länger im Arbeitsprozess hält, glaubt die Gewerkschaft, wie berichtet, das Gegenteil. Für Arbeitgeber ist die geblockte Altersteilzeit weniger attraktiv als andere Formen der Altersteilzeit, unter anderem weil für die Zeit der Abwesenheit des Arbeitnehmers eine neue Arbeitskraft eingestellt werden muss. In vielen Unternehmen wird die Variante daher schon jetzt nur ungern angeboten.

Kein Recht auf Altersteilzeit

Ein Recht auf Altersteilzeit gibt es übrigens in Österreich nicht. Sie kann nur in Anspruch genommen werden, wenn auch der Arbeitgeber zustimmt. Der Arbeitgeber bekommt einen Teil seiner Mehraufwendungen vom AMS in Form des Altersteilzeitgeldes ersetzt. Dabei bekommt der Arbeitgeber bei der kontinuierlichen Altersteilzeit 90 Prozent und bei der geblockten Variante nur 50 Prozent ersetzt.

Außerdem muss der Arbeitgeber im Gegensatz zur kontinuierlichen Altersteilzeit bei der geblockten Variante auch eine Ersatzarbeitskraft einstellen. Diese Anstellung hat spätestens zu Beginn der Freizeitphase zu erfolgen und es darf in diesem Zusammenhang auch kein anderes Dienstverhältnis aufgelöst werden.

8458 in geblockter Altersteilzeit, Tendenz fallend

ÖVP und Grüne wollen die geblockte Altersteilzeit ab 2024 stufenweise abschaffen. Die Aufregung darüber ist groß, die Gruppe, die es betrifft, eher klein und vor allem kleiner werdend. 2020 nahmen das Modell noch 12.000 Menschen in Anspruch, 2022 waren es österreichweit 8500.

Weitaus öfter entscheiden sich ältere Arbeitnehmer in Österreich für die kontinuierliche Altersteilzeit. 2020 waren es rund 29.500 Erwerbstätige, 2022 rund 27.500. Die Tendenz ist also bei beiden Modellen fallend.

Derzeit können sich ältere Arbeitnehmer entscheiden, fünf Jahre vor dem Pensionsantrittsalter ihre Arbeitszeit um 40 bis 60 Prozent zu reduzieren. Weniger wird dabei auch das Gehalt. Dieses Modell der kontinuierlichen Altersteilzeit soll bestehen bleiben. Bei der geblockten Variante arbeitet der Dienstnehmer bei weniger Gehalt zunächst noch voll weiter, um dann mit dem Arbeiten ganz aufzuhören und in dieser Freizeitphase das reduzierte Gehalt weiter zu beziehen. Der Arbeitnehmer würde dann beispielsweise mit 62,5 Jahren aus dem Berufsleben ausscheiden und bis 65 weiter bezahlt bekommen, bevor er dann in Pension geht.

Die Kosten für beide Modelle halten sich in Grenzen, weil es bei 4,49 Millionen Erwerbstätigen nur von wenigen in Anspruch genommen werden kann oder gewählt wird. 2019 wurden für die Altersteilzeit noch 599,3 Millionen Euro aufgewendet, 2020 waren es 578,2 Millionen, im Jahr 2021 dann 531,3 Millionen und im Jahr 2022 von Jänner bis September 390,7 Millionen. Davon entfielen 322,5 Millionen auf das kontinuierliche Modell und 68,2 Millionen auf die Block-Variante.