„Speis von morgen“: Neuer Markt mit Mehrwert in Innsbruck

Innsbruck – Freitag, der 13. war ein Tag des Glücks – jedenfalls für die InitiatorInnen der „Speis von morgen“ in der Innsbrucker Innstraße 5: Nach zweijähriger intensiver Aufbau- und Vorbereitungsarbeit konnten sie ihren genossenschaftlich organisierten Bioregionalmarkt direkt an der Innbrücke in St. Nikolaus gestern endlich eröffnen. Finanziert wurde der Umbau der einstigen Apothekenräumlichkeiten über die Einlagen der inzwischen rund 220 Genossenschaftsmitglieder sowie eine Großspende.