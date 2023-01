Schon länger Gerüchte über Teichtmeister: „Hat Vorwürfe bestritten“

Es wurde verabredet, dass jede weitere Entwicklung, jeder weitere Vorwurf, jede weitere Anzeige und insbesondere eine Anklage dem Burgtheater zu melden sei. Dies wurde von Florian Teichtmeister zugesichert. Die Direktion hat sich in regelmäßigen Abständen bei ihm erkundigt, ob es neue Entwicklungen in dem Fall gibt. Florian Teichtmeister berichtete später, dass seine Ex-Partnerin die Anzeige zurückziehen wolle, das nicht möglich wäre. Er bekräftigte erneut und auch später wiederholt, dass die Untersuchungen sicher bald eingestellt würden. Auch der Ensemblevertretung waren keine Anhaltspunkte für die Vorwürfe bekannt.

Kušej: Nein. Im September 2021 waren wir mit Gerüchten über Verfehlungen von Florian Teichtmeister aus seinem Privatleben konfrontiert. Die Direktion ist diesen Gerüchten im Rahmen der ihr zur Verfügung stehenden Möglichkeiten nachgegangen, konnte diese aber nicht erhärten. Für arbeitsrechtliche Schritte gegen Florian Teichtmeister im Sinne einer vorzeitigen Beendigung des Dienstverhältnisses hat es keine Grundlage gegeben. Eben so wenig für eine Dienstfreistellung. Das ergaben alle Beratungen mit den Rechtsanwälten. Als Dienstgeber konnte das Burgtheater nur von erwiesenen Fakten oder erhärteten Gerüchten ausgehen und nicht von unbegründbaren Gerüchten. Wir hatten keine Indizien auf das in "Krone" und "Standard" geschilderte Verhalten, nichts Derartiges ist für uns feststellbar gewesen, nichts dergleichen wurde je an uns herangetragen. Gestern lag aufgrund der konkreten Medienberichterstattung über die Anklage und aufgrund der Aussagen seiner eigenen Anwälte die arbeitsrechtliche Grundlage für eine Entlassung vor, die vom Burgtheater am 13.01.2023 sofort ausgesprochen wurde.