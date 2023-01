Rechtsstaatlichkeit wichtiger Baustein auf Albaniens EU-Weg

Die Österreichische Entwicklungszusammenarbeit ist in Albanien an zahlreichen Projekten beteiligt. Neben Wassermanagement stehen vor allem die Förderung von "Good Governance" und Rechtsstaatlichkeit im Fokus. Vor allem im Hinblick auf einen EU-Beitritt des Landes ist der Rechtszugang für alle essenziell. 2009 stellte Tirana einen Antrag auf Mitgliedschaft in der EU, seit 2014 gilt das Land als Beitrittskandidat.

Hubert Perr, Leiter der Entwicklungszusammenarbeit der EU-Delegation in Albanien, bezeichnet die ADA unter anderem im Justizbereich als wichtigen strategischen Partner. Er betont gleichzeitig, dass auch die Europäische Union zahlreiche Schlüsselprojekte in diesem Sektor unterstützt. In den Schwerpunktbereichen der Österreichischen Entwicklungszusammenarbeit, Rechtsstaatlichkeit und Wassermanagement, werden von der EU gemeinsam mit der ADA auch zwei Projekte gemeinsam finanziert und von der ADA umgesetzt.

Ein Mediationsgesetz gibt es in Albanien bereits seit 2011, die Implementierung erfolgte ab 2018. Beim Besuch eines Mediationszentrums in der Hafenstadt Durrës geben die dort angestellten Mediatorinnen und Mediatoren Einblicke in ihre tägliche Arbeit. Die Österreichische Entwicklungszusammenarbeit fördert den Ausbau von Meditationszentren in Albanien seit 2021 mit insgesamt rund einer Million Euro. Die Kooperation läuft planmäßig bis 2025. Die Arbeit als Mediator beziehungsweise Mediatorin gilt als neues Berufsbild in Albanien. Vor Ort in Durrës arbeitet ein junger Jurist, der erklärt, dass das Instrument der Mediation für alle offen sei. Fälle für Mediation werden einerseits von anderen Einrichtungen, wie zum Beispiel den Zentren für kostenlose Rechtshilfe zugewiesen. Oder die Klienten wenden sich direkt an einen Mediator, eine Mediatorin. Die Ausbildung zum Mediator dauert in der Regel vier bis sechs Monate, danach gibt es turnusmäßig Auffrischungskurse. Konkret unterstützt der Mediator in Durrës zum Beispiel Ehepaare bei Scheidungen oder anderen zivilrechtlichen Streitigkeiten.