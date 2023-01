Klima-Aktivisten beschmierten Skulptur des Künstlers Cattelan

Mailand, Wien – Drei junge Aktivisten der Klima-Schutz-Bewegung „Ultima Generazione" („Letzte Generation") haben am Sonntag die Skulptur „Love" des italienischen Künstlers Maurizio Cattelan in Mailand mit Farbe überschüttet. Die als „Il Dito" (Der Finger) bekannte Skulptur zeigt einen erhobenen Mittelfinger vor dem Börsengebäude in Mailand. Die drei Aktivisten im Alter zwischen 24 und 39 Jahren wurden zur Identifizierung in eine Polizeizentrale gebracht, teilten die Behörden mit.