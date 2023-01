22-Jähriger im Ausnahmezustand verletzte zwei Polizisten im Unterland

Wörgl – In der Nacht auf Sonntag kam es am Bahnhof Wörgl zu einer Amtshandlung mit einem 22-jährigen Österreicher. Der amtsbekannte Mann verhielt sich zunächst aggressiv gegen die einschreitenden Beamten, konnte jedoch beruhigt werden. Laut Polizei sprang der Mann dann aber plötzlich – vermutlich in suizidärer Absicht – vor einem herannahenden Zug auf das Bahngleis und verließ dieses unmittelbar vor der drohenden Kollision wieder.