Starke Schneefälle in Kärnten: Stromausfälle und Verkehrsprobleme

Schneefälle sorgten Montagfrüh in Kärnten bis in die Täler für tief winterliche Verhältnisse. Die Landesalarm- und Warnzentrale verzeichnet zahlreiche Einsätze. 6600 Haushalte waren zeitweise ohne Strom, Züge fielen aus.

Klagenfurt – Die seit Tagen angekündigten starken Schneefälle trafen am Montag vor allem Kärnten und Teile der Steiermark. In Kärnten waren zeitweise Tausende Haushalte ohne Strom, Zugeverbindungen fielen aus und es kam zu vielen Verkehrsproblemen.

Auf der Tauernautobahn (A10) sorgte in den frühen Morgenstunden ein Unfall zwischen einem Lkw und zwei Pkw für lange Staus. Die Richtungsfahrbahn Salzburg war zwischen Villach-West und Feistritz gesperrt. Beim Versuch, den beteiligten Lkw abzuschleppen, riss die Deichsel des Abschleppwagens, weshalb ein Kran angefordert werden musste. Der Verkehr wurde umgeleitet. Auch auf anderen Kärntner Straßen kam es immer wieder zu Unfällen oder Blockaden wegen umgestürzter Bäume.

Laut Wetterprognose wird es am meisten in den Karawanken schneien, nämlich um die 40 Zentimeter. Bis zum Vormittag soll sich die Wetterlage beruhigen. In der Nacht auf Dienstag kommen im Raum Kärnten voraussichtlich bereits die nächsten Schneeschauer dazu. (TT.com)