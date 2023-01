„Everything Everywhere All at Once“ gewinnt bei US-Kritikerpreis

Los Angeles – "Everything Everywhere All at Once" ist der große Sieger des 28. Critics Choice Awards. Die Science-Fiction-Komödie wurde zum besten Film gekürt und holte insgesamt fünf Trophäen, auch jene für Regie, Nebendarsteller, Originaldrehbuch und Schnitt. Leer ausgegangen ist der Antikriegsfilm "Im Westen nichts Neues", der auch Deutschlands Oscar-Kandidat ist.